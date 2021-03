롯데면세점, 중소·중견기업 상생협력 공로로 'W·E면세점' 인증

[아시아경제 조인경 기자] 롯데면세점은 명동본점이 중소·중견기업 상생협력에 대한 공로를 인정받아 서울본부세관으로부터 'W·E 면세점' 인증을 받았다고 3일 밝혔다.

W·E(Win-winExcellent) 인증은 면세업계와 중소·중견업체가 자발적으로 상생협력 하는 분위기를 조성하고 수출성장을 견인하고자 서울세관이 올해 처음으로 도입한 제도다. 면세점의 중소·중견기업 매장면적 비율, 제품 직매입 비율, K팝업스토어 운영 업체 수, 사업계획서상 상생협력 노력이행 등에 대해 서류 및 인증심사위원회 심사를 거쳐 최종 선발한다.

인증 업체엔 서울본부세관 인증패가 수여되며 행정제재 시 감경 적용(1년 이내 1회), 수출입안전관리우수업체(AEO) 선정·갱신 시 세관협력도 반영, 대내포상 우선추천 등의 혜택이 주어진다.

롯데면세점은 국내 중소 화장품 브랜드를 한데 모은 '블루밍 뷰티' 매장을 운영하고, 롯데면세점의 12개 해외점을 활용해 해외 동반진출을 돕는 등 국내 브랜드의 판로 개척에 힘쓰고 있다. 또 협력사 저금리 금융 지원을 위해 500억원 규모의 상생협력펀드를 운영하고 현장근로자의 일·생활 균형의 유지 등에도 노력해 왔다.

지난 2일 오후 서울 강남구 서울본부세관에서 열린 인증패 수여식에서 이갑 롯데면세점 대표는 "코로나19로 면세업계가 어려운 때에 파트너사 상생협력 활동에 대한 공로를 인정받아 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 사회적 가치 창출에 더욱 힘쓰며 ESG경영을 실천하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr