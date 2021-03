[아시아경제 임혜선 기자] 이수페타시스 이수페타시스 007660 | 코스피 증권정보 현재가 3,345 전일대비 10 등락률 -0.30% 거래량 140,879 전일가 3,355 2021.03.02 15:30 장마감 관련기사 이수페타시스, 외국인 4만 8892주 순매수… 주가 3.34%5G통신 일냈다!! 인도에 통신부품 공장 준공!!이수페타시스, PCB(FPCB 등) 테마 상승세에 5.28% ↑ close 는 지난해 영업이익이 10억원을 기록, 전년대비 흑자전환했다고 2일 공시했다. 같은기간 매출액은 5141억원으로 0.01% 증가했다.

