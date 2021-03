[아시아경제 임혜선 기자] 한국알콜 한국알콜 017890 | 코스닥 증권정보 현재가 12,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 210,916 전일가 12,900 2021.03.02 15:30 장마감 관련기사 한국알콜, 주류업(주정, 에탄올 등) 테마 상승세에 7.72% ↑한국알콜, 주류업(주정, 에탄올 등) 테마 상승세에 7.48% ↑한국알콜, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.16% close 은 지난해 영업이익이 561억원으로 전년보다 69% 증가했다고 2일 공시했다. 같은 기간 매출액은 3717억원으로 27.6% 늘었다.

