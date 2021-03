GC녹십자셀, 국내 인체세포 관리업 허가

첨단바이오의약품 제조기업 가운데 선점 효과 기대

지난해 CDMO 매출 전년비 524% 증가



[아시아경제 박형수 기자] 세포치료제 개발업체 GC 녹십자셀 녹십자셀 031390 | 코스닥 증권정보 현재가 42,150 전일대비 1,200 등락률 +2.93% 거래량 175,830 전일가 40,950 2021.03.02 14:55 장중(20분지연) 관련기사 GC녹십자셀, 인체세포등 관리업 허가 획득…"CDMO 확장" 임상 3상 결과발표!! 화이자 백신보다 뛰어난 ‘이것’! 단숨에 급등합니다 임상 3상 결과발표!! 정부가 적극 확보한다! 관련 株 단숨에 올라갑니다 close 은 국내에서 첨단바이오의약품 제조기업 가운데 최초로 ‘인체세포등 관리업 허가’를 획득했다고 2일 밝혔다.

인체세포등 관리업 허가는 ‘첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률’이 시행되면서 신설된 내용 가운데 하나다. 첨단바이오의약품의 원료가 되는 인체세포 등을 채취, 처리, 공급하기 위해서는 해당 허가가 필요하다.

세포치료제 원료를 인체 혹은 그 외 세포나 조직에서 추출해야 하므로 세포치료제 위탁생산을 위해서는 반드시 첨단바이오의약품 제조업 허가와는 별개로 인체세포 등 관리업 허가를 받아야 한다.

GC 녹십자셀 녹십자셀 031390 | 코스닥 증권정보 현재가 42,150 전일대비 1,200 등락률 +2.93% 거래량 175,830 전일가 40,950 2021.03.02 14:55 장중(20분지연) 관련기사 GC녹십자셀, 인체세포등 관리업 허가 획득…"CDMO 확장" 임상 3상 결과발표!! 화이자 백신보다 뛰어난 ‘이것’! 단숨에 급등합니다 임상 3상 결과발표!! 정부가 적극 확보한다! 관련 株 단숨에 올라갑니다 close 은 인체세포등 관리업 허가를 획득함에 따라 국내 세포치료제 위탁개발생산(CDMO)기업 가운데 가장 빠르게 세포치료제를 생산할 수 있게 됐다.

지난해 매출 가운데 미국 아티바 바이오테라퓨틱스와 GC녹십자랩셀 등의 CDMO 매출이 전년 대비 524% 증가했다. 올해 CDMO사업 확장을 통해 매출을 늘리는 데 집중할 계획이다.

이득주 GC 녹십자셀 녹십자셀 031390 | 코스닥 증권정보 현재가 42,150 전일대비 1,200 등락률 +2.93% 거래량 175,830 전일가 40,950 2021.03.02 14:55 장중(20분지연) 관련기사 GC녹십자셀, 인체세포등 관리업 허가 획득…"CDMO 확장" 임상 3상 결과발표!! 화이자 백신보다 뛰어난 ‘이것’! 단숨에 급등합니다 임상 3상 결과발표!! 정부가 적극 확보한다! 관련 株 단숨에 올라갑니다 close 대표는 "인체세포등 관리업 허가를 통해 국내 기업 중 가장 빠르게 세포치료제 CDMO사업에서 우위를 점했다고 생각한다"며 "셀센터(Cell center)는 세포치료제 생산에 최적화된 cGMP수준의 첨단 설비 및 생산시설을 갖추고 있다"고 말했다. 이어 "고도화된 관리 및 생산시스템을 도입해 세계 표준에 부합하는 세포치료제 생산시설로 국내 최대 규모"라고 소개했다.

CAR-T 치료제 등장과 함께 전세계적으로 세포치료제 CDMO 분야가 주목받고 있다. GC 녹십자셀 녹십자셀 031390 | 코스닥 증권정보 현재가 42,150 전일대비 1,200 등락률 +2.93% 거래량 175,830 전일가 40,950 2021.03.02 14:55 장중(20분지연) 관련기사 GC녹십자셀, 인체세포등 관리업 허가 획득…"CDMO 확장" 임상 3상 결과발표!! 화이자 백신보다 뛰어난 ‘이것’! 단숨에 급등합니다 임상 3상 결과발표!! 정부가 적극 확보한다! 관련 株 단숨에 올라갑니다 close 은 세포치료제 허가, 생산, 판매를 통해 쌓은 노하우를 활용해 세포치료제 전문 CDMO 사업에서도 경쟁력을 강화하고 있다.

GC 녹십자셀 녹십자셀 031390 | 코스닥 증권정보 현재가 42,150 전일대비 1,200 등락률 +2.93% 거래량 175,830 전일가 40,950 2021.03.02 14:55 장중(20분지연) 관련기사 GC녹십자셀, 인체세포등 관리업 허가 획득…"CDMO 확장" 임상 3상 결과발표!! 화이자 백신보다 뛰어난 ‘이것’! 단숨에 급등합니다 임상 3상 결과발표!! 정부가 적극 확보한다! 관련 株 단숨에 올라갑니다 close 은 지난해 이뮨셀엘씨주 매출액 356억원을 달성했다. 고형암 대상의 CAR-T 치료제를 개발하고 있다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr