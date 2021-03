뮤지컬 '캣츠' 40주년 내한공연, 서울·부산 이어 6개 도시 투어 확정

[아시아경제 최동현 기자] 뮤지컬 '캣츠' 40주년 내한공연이 지난달 28일 서울 앙코르 공연을 성료한 가운데 부산 이후 6개 도시 투어를 확정했다.

제작사 에스앤코는 오는 5일부터 4월4일까지 부산에서 공연을 한 이후 천안, 전주, 울산, 청주, 성남, 창원 등 6개 도시에서 공연을 진행한다고 2일 밝혔다. 코로나19로 뮤지컬 투어 공연이 전무한 가운데 대형 오리지널 내한공연이 투어를 하는 것은 약 1년만이다.

4~5월에 걸쳐 주말마다 짧게 공연이 될 캣츠 40주년 투어는 천안(4월9~11일·천안예술의전당 대공연장), 전주(4월16~18일·한국소리문화의전당 모악당), 울산 (4월 예정), 청주(4월30일~5월2일·청주예술의전당 대공연장), 성남(5월 예정), 창원(5월 예정)에서 공연될 예정이다. 울산, 성남, 창원의 세부 정보는 추후 공지 예정이다.

캣츠는 세계적인 대문호 T.S.엘리엇의 시를 바탕으로 독창적인 상상력으로 빚어진 무대 예술, 역동적이면서도 아름다운 안무, 불후의 명곡 ‘메모리’를 비롯한 거장 앤드루 로이드 웨버의 아름다운 음악 등으로 유명하다. 올리비에상, 토니상, 드라마데스크상, 그래미상 등 저 세계 유수의 상을 석권했으며 각양각색의 젤리클 고양이의 삶을 통해 전해지는 인생에 대한 깊이 있는 메시지는 지금도 변함없는 감동을 선사한다.

한편 본격적인 지역 투어의 시작을 알릴 부산 공연은 오는 5일 개막을 앞두고 3일 오후 2시 마지막 티켓을 오픈한다.

