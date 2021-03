대한안전교육협회, 오송첨단의료산업진흥재단 원격 정기안전보건교육 실시

대한안전교육협회(회장 정성호, 이하 협회)는 오송첨단의료산업진흥재단 연구원 및 전 직원 근로자를 대상으로 근로자 정기교육을 원격으로 진행하였다.

첨단의료복합단지는 현 정부가 선정한 차세대 국가 주력산업인 바이오헬스산업의 국가경쟁력 안정화를 위해 정부 차원에서 주도적으로 설립한 재단이다.

근로자 정기 안전보건교육은 산업안전보건법에 제31조에 의거한 법정 의무교육으로, 교육 대상자는 매 분기 일정 시간 이상의 교육을 이수하여야 한다.

금번에 진행된 교육내용은 ▲산업안전 및 사고 예방에 관한 사항 ▲산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항 ▲건강증진 및 질병 예방에 관한 사항 ▲「산업안전보건법」 및 안전 관리에 대한 사항 등이다.

협회는 고용노동부의 위탁교육기관으로서 법정의무교육 이수 실적이 인정되며, 코로나19로 인해 집합교육을 지양함에 따라, 근로자 정기교육 외에도 관리감독자교육, 위험성평가 담당자교육, 신규채용자교육 등의 비대면 온라인 원격교육 강의를 제공한다.

협회의 안전교육 및 다양한 사업에 대한 보다 자세한 내용은 대한안전교육협회 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr