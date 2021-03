조선호텔앤리조트 "화이트데이 고민, 조선델리 케이크로"

웨스틴 조선 서울 '로맨틱 럭셔리'

웨스틴 조선 부산 '화이트 엔젤'

그랜드 조선 부산 '플라워 인 러브' 출시



[아시아경제 김유리 기자] 조선호텔앤리조트가 웨스틴 조선 서울, 웨스틴 조선 부산, 그랜드 조선 부산 등 각 호텔별 조선델리에서 3월14일 화이트데이를 맞이해 스페셜 케이크를 선보인다고 2일 밝혔다.

웨스틴 조선 서울의 기프트 & 파티세리 조선델리는 오는 14일까지 사랑을 담아 고백할 수 있는 '로맨틱 럭셔리' 케이크를 선보인다. 진한 초콜릿 시트에 새콤 달콤한 라즈베리 잼을 바르고 로즈 향이 퍼지는 리치 산딸기 크림을 더했다. 사랑하는 연인에게 선물하는 귀여운 미니백과 구두를 슈가로 연출해 핑크빛 케이크 위에 올렸다. 홀케익은 6만8000원(봉사료 포함가)이며 1일 전 사전 예약이 필수다.

웨스틴 조선 부산은 조선델리에서 14일까지 달콤한 사랑을 전하는 천사의 의미를 담은 '화이트 엔젤' 케이크를 선보인다. 초코시트에 마스카포네 크림을 사이사이에 넣고 버터크림으로 마무리해 달콤한 초코와 부드러운 크림의 풍미가 조화롭다. 케이크 위에 설탕공예로 바구니를 만들어 미세스 브릿지 사탕과 파티시에가 만든 청사과, 망고, 딸기, 블루베리 수제 젤리와 핑크빛 머랭을 담아 로맨틱 무드를 연출했다. 가격은 6만2000원.

그랜드 조선 부산은 조선델리에서 오는 8일부터 14일까지 꽃 향기 가득한 화이트데이 로맨틱 케이크를 테마로 '플라워 인 러브' 케이크를 선보인다. 하트 모양의 딸기 쿠키 사이사이에 크림치즈를 넣어 치즈의 깊은 풍미와 달콤함을 함께 즐길 수 있다. 케이크 위에는 하트모양 마스카포네 무스, 초콜릿, 블루베리, 체리를 올리고 핑크, 화이트, 옐로우 컬러의 식용꽃을 더했다. 가격은 6만5000원.

