[아시아경제 황준호 기자] 한국투자증권은 2일 개인종합자산관리계좌(ISA) 중개형을 출시하고, 다음달 말까지 가입 고객을 대상으로 이벤트를 진행한다.

한국투자증권은 새로 선보인 ISA중개형에 가입하고 해당 계좌에서 주식을 10만원 이상 매수한 영업점 계좌 고객을 대상으로 추첨을 통해 다이슨청소기, 에어샤워 등을 증정한다.

한국투자증권은 영업점에서 중개형을 포함한 ISA에 10만원 이상 신규 가입 시 상품권을 증정하는 이벤트와 온라인·시중은행 가입 계좌인 뱅키스 고객 대상으로도 별도의 ISA 가입 이벤트를 진행하고 있다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr