LG CNS, '데브온 NCD' 무료 공개…코딩 몰라도 프로그램 개발

[아시아경제 강나훔 기자] LG CNS는 개발언어를 입력하지 않아도 프로그램 개발을 가능하게 하는 플랫폼 ‘데브온 NCD’를 자사 공식 홈페이지에 무료 공개했다고 2일 밝혔다.

NCD는 ‘코딩 없는 개발(No Coding Development)’을 뜻하는데, 실제 개발언어를 입력하는 과정인 코딩을 생략했다. 기존에는 개발자가 외국어를 학습하듯 자바(JAVA), C언어 등 여러 개발언어를 숙지하고 손수 입력해야만 했으나, 데브온 NCD는 이 과정을 간소화시켜 일반일들도 코딩 전문가 수준의 프로그램을 개발할 수 있다.

데브온 NCD는 마우스로 컴퓨터 바탕화면 속 아이콘을 옮기듯 손쉽게 프로그램을 개발할 수 있도록 설계됐다. 프로그램 작동 과정을 순서도(Flow Chart)로 시각화했기 때문에 개발자는 아이콘으로 표시된 각종 기능을 원하는 위치에 끌어 놓으면 된다.

프로그램 개발 지식이 없는 일반인도 짧은 교육시간을 거치면 데브온 NCD를 이용할 수 있다는 것도 장점으로 꼽힌다. 일반적으로 개발언어를 숙달하려면 1년가량 소요되지만, 데브온 NCD은 1개월 정도의 학습시간을 가지면 이용하는 데 무리가 없다.

LG CNS는 지난 6년간 공공, 유통, 자동차 등 다양한 산업군의 1000여개 프로젝트에서 데브온 NCD를 활용해 왔다. 프로젝트당 평균 5000여개 이상 기능을 구현하는 등 데브온 NCD의 효과성과 범용성을 검증했다. LG CNS는 프로그램 개발 저변을 확대 차원에서 대학교와 소규모 업체 등에 데브온 NCD를 제공할 계획이다. 대학교와 함께 개발인력도 양성한다.

이호군 LG CNS 이행혁신부문 개발혁신센터장은 "기술이 빠르게 진화하는 4차산업혁명시대에는 상호 협력하며 성공사례를 만들어내는 IT개발 역량이 중요하다"며 "데브온 NCD 무료 공개로 상생의 개발 생태계 구축은 물론 지속적인 기능 업데이트를 제공해 중소기업, 학계의 디지털 전환(DX) 가속화를 지원할 계획"이라고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr