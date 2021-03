[특징주]동일제강, '가덕도 신공항' 테마주 강세…52주 신고가 경신

[아시아경제 지연진 기자] 동일제강 동일제강 002690 | 코스피 증권정보 현재가 3,540 전일대비 725 등락률 +25.75% 거래량 9,149,936 전일가 2,815 2021.03.02 09:56 장중(20분지연) 관련기사 다음주입니다!! ‘ㅇㅇㅇ’ 반도체 최대 수혜 받는다!! 단숨에 급등합니다!!전세계적 ‘위탁생산’ 열풍!! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 대장 株!! 다음주 시작합니다!!동일제강, 외국인 2만 7744주 순매수… 주가 10.91% close 이 2일 주식시장에서 급등세를 보이며 52주 신고가를 경신했다.

동일제강은 이날 오전 9시30분 기준 전장대비 가격제한선인 29.84%까지 상승한 3655원에 거래되고 있다. 동일제강은 지난달 25일부터 사흘 연속 오름세를 기록 중이다.

동일제강은 PC강연선이나 마봉강, 경강선, 도금선 등 제조하는 업체로, 신가덕도 항구 인근에 토지를 매입한 것으로 알려지면서 가덕도 신공항 관련 테마주로 묶였다.

