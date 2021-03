아바타로 참석하는 대학 입학식 열렸다…SKT-순천향대 '메타버스 캠퍼스'

[아시아경제 조슬기나 기자] 순천향대학교 21학번 새내기가 된 서인하 씨는 입학식인 2일 아침 학교를 방문하는 대신 스마트폰을 켰다. '점프VR' 애플리케이션으로 자신만의 아바타를 꾸미고 대학교 '과잠'까지 착용한 후 개설된 입학식 방에 입장하자, 3차원 가상현실로 구현된 순천향대 대운동장이 펼쳐진다. 코로나19 시대에 새롭게 등장한 이색 '메타버스 입학식'이다.

이날 입학식은 코로나19로 입학식, 오리엔테이션 등이 축소되는 상황에서 대학 신입생들이 모여 소통할 수 있는 색다른 기회를 마련하기 위해 기획됐다. 신입생들은 개성 넘치는 자신 만의 아바타를 앞세워 3차원 가상 공간의 입학식에 참석하고 교수, 동기, 선배들과 상견례를 나눴다.

SK텔레콤은 이번 입학식을 위해 순천향대 대운동장을 실제와 흡사한 메타버스 맵으로 구현했다. 주요 프로그램을 소개할 수 있는 대형 전광판을 추가하고, 아바타들이 자기 소개를 할 수 있는 단상도 마련했다. 또한 2500명에 달하는 신입생들이 모두 입학식에 참석할 수 있도록 57개 학과를 기준으로 한 150여개 소셜월드방을 개설, 소속 학과에 따라 한 방에 25명 내외가 입장해 소통할 수 있도록 했다. 순천향대 맞춤형 아바타 코스튬(의상)인 '과잠'도 준비했다.

순천향대 역시 입생들이 최적의 환경에서 메타버스 입학식에 참석하도록 VR 헤드셋 · 신입생 길라잡이 리플렛 · USB · 총장 서한 · 방역키트 등이 포함된 ‘웰컴박스’를 사전에 지급하는 등 입학식 분위기 조성에 만전을 기했다.

SK텔레콤과 순천향대는 국내 최초로 선보인 메타버스 입학식이 언택트 시대 ICT를 활용한 또 하나의 모범 사례를 제시했다는 측면에서 큰 의미가 있다고 평가했다.

이번 입학식은 앞으로 대학들이 가상 현실로 주요 학사일정을 진행하는 이른바 ‘메타버스 캠퍼스’ 시대의 출발점이 될 것으로 기대된다. 순천향대는 1회성 이벤트로 끝내지 않고 향후 메타버스 공간을 주요 학사 일정 및 강의, 커뮤니케이션 등을 위한 핵심 플랫폼으로 활용한다는 방침이다.

김승우 순천향대학교 총장은 “언택트 시대에 신입생들이 대학 생활의 소중한 추억을 놓치지 않도록 함과 동시에 디지털 네이티브인 MZ세대 학생들의 눈높이에 맞는 새로운 경험을 제공하기 위해 ‘메타버스 입학식’을 기획했다”며 “앞으로도 학생들의 캠퍼스 생활 및 학습 능력 제고를 위해 온·오프라인 융합형 열정캠퍼스플랫폼(PCP) 구축에 최선을 다할 것”이라고 말했다.

SK텔레콤 또한 이를 시작으로 여러 대학과 협업을 확대하기로 했다. 양맹석 SK텔레콤 MR사업담당은 “혼합현실 경험을 통해 다양한 분야에서 현실과 가상을 넘나드는 모임과 소통이 이루어질 수 있도록 지원할 예정”이라고 말했다. MZ세대로 대표되는 대학생들의 메타버스 경험을 넓힘으로써 혼합현실(MR) 서비스 전반에 대한 이용자 증가와 활성화도 기대된다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr