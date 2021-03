삼성물산, 1.85조원 규모 카타르 LNG 프로젝트 단독수주

공사기간 57개월, 2025년 11월 준공

[아시아경제 문제원 기자] 삼성물산 건설부문이 카타르에서 1조8500억원 규모의 플랜트 공사를 따냈다.

상성물산 건설부문은 카타르 국영석유회사인 카타르 레트롤리엄이 발주한 액화천연가스(LNG) 수출기지 건설공사를 단독으로 수주했다고 2일 밝혔다.

이 프로젝트는 LNG 수출을 위한 저장탱크 등을 건설하는 사업으로, 18만7000㎥의 LNG 저장탱크 3기와 항만접안시설 3개소, 운송배관 등으로 구성된다.

공사금액은 한화로 16억7000만달러(약 1조8500억원)이며 삼성물산이 단독으로 EPC(설계·조달·시공)를 수행한다. 총 공사기간은 57개월로, 2025년 11월 준공 예정이다.

이번 수주 성공은 삼성의 다양한 글로벌 LNG 프로젝트와 항만 시공, 카타르 복합발전 수행 경험 등이 영향을 끼친 것으로 보인다. 삼성물산은 싱가포르, 말레이시아의 LNG 터미널 공사를 성공적으로 마무리했으며, 베트남 최초의 LNG 터미널 프로젝트를 진행 중이다.

특히 삼성물산은 싱가포르에서는 26만㎥로 세계 최대 용량인 LNG터미널3단계 사업을 수행했으며, 국내에서도 75개 LNG 탱크 중 약 4분의 1인 18개를 시공한 경험을 보유하고 있다.

세계 최대 LNG 생산국인 카타르는 전세계적 LNG 수요 증가에 맞춰 노스필드(North Field) 가스전의 생산량을 늘리고 수출 기지를 확장하는 사업을 진행하고 있다.

삼성물산 측은 "이번 프로젝트를 성공적으로 수행해 향후 발주 예정인 사업에도 참여를 확대해 나갈 계획"이라고 설명했다.

