LG 트롬 스타일러, 출시 10년 만에 국내 누적 생산량 100만대 돌파

LG전자가 올해로 출시 10주년을 맞은 의류관리기 '트롬 스타일러'의 국내 모델 누적 생산량이 지난달 말 100만대를 돌파했다고 2일 밝혔다.

LG전자는 최근 소비자들이 건강과 위생에 관심이 높아지면서 여러 벌의 의류를 한번에 관리할 수 있는 대용량 제품을 찾고 있다면서 올 들어 최근까지 대용량 제품의 생산량은 지난해 같은 기간 대비 2배 늘었고 대용량 제품의 생산 비중도 약 80%에 달한다고 설명했다.

LG 트롬 스타일러는 연구개발에 소요된 기간이 9년이며 관련 글로벌 특허는 올해 기준 220개에 달한다고 LG전자는 밝혔다.

LG 트롬 스타일러의 특징은 트루스팀 기술을 갖춘 대표적인 스팀 가전이라는 것으로, 물을 100도로 끓여 만드는 트루스팀은 탈취와 살균 등에 효과적이다. LG전자는 "이 제품은 의류뿐만 아니라 마스크의 바이러스도 99.99% 이상 제거한다"면서 전남대학교 산학협력단의 시험결과 스타일러의 위생살균 바이러스코스는 인플루엔자A(H3N2), 아데노(ICHV), 헤르페스(IBRV), 코로나(PEDV) 등의 바이러스를 99.99% 이상 없앴다고 밝혔다.

이 외에도 무빙행어 플러스 기능을 통해 옷을 1분에 최대 200회 털어 바람만으로는 제거하기 어려운 미세먼지를 골고루 없애주고 생활 구김을 줄여주는 기능이 있다.

LG전자는 소비자의 라이프 스타일 변화에 맞춰 ▲트롬 스타일러 슬림(2015년) ▲트롬 스타일러 플러스(2017년) ▲트롬 스타일러 블랙에디션(2018년) ▲트롬 스타일러 블랙에디션2(2020년) ▲오브제컬렉션 스타일러(2020년)에 이어 최대 4벌까지 관리할 수 있는 오브제컬렉션 스타일러까지 내놨다.

H&A사업본부 리빙어플라이언스사업부장 백승태 부사장은 "차별화된 기술력을 앞세워 고객들의 다양한 라이프 스타일 변화에 맞춘 제품을 지속 발굴할 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr