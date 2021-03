[클릭 e종목]"카페24, 핵심사업부 매출 성장세 지속"

IBK투자증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] IBK투자증권은 2일 카페24에 대해 투자의견 매수와 목표주가 4만2000원을 유지했다.

지난해 4분기 회사는 매출액 707억원으로 지난해 같은 기간보다 17% 성장했다. 영업이익은 35억원을 기록했다. 이민희 IBK투자증권 연구원은 “매출의 경우 예상 수준이었지만 공급망 서비스(풀필먼트, 상품공급) 확대와 투자 지속에 따른 고정비 증가 영향으로 수익성은 시장 기대치를 하회했다”고 말했다.

주목할 점은 회사의 핵심 사업부인 결제솔루션과 EC솔루션이 성장세를 보인다는 점이다. 최근 회사는 사업 구성을 EC플랫폼, 인프라, 기타조직으로 개편했다. EC플랫폼은 결제솔루션, EC솔루션(SMS, 도메인), 비즈니스솔루션(CS, 운영, 판매대행), 공급망서비스(풀필먼트, 상품공급), 마케팅솔루션(광고, 컨설팅) 등으로 구성됐다.

결제솔루션과 EC솔루션은 지난해 각각 전년 대비 23%, 38%증가해 전사 매출 성장률(14%)을 크게 웃돌았다. 쇼핑몰거래액(GMV) 대비 매출액 비율은 0.59%, 0.27%로 지난 2019년(0.57%, 0.23%)와 비교해도 상승 추세를 유지하고 있다.

올해는 패션 부문의 회복으로 GMV가 크게 늘어날 것으로 보인다. 통계청에 따르면 지난해 국내 온라인 쇼핑몰 거래금액은 161조원으로 19% 가까이 성장했다. 코로나19에 따른 패션 부문의 부진에도 생활용품과 식품 등 비패션 부문의 급성장세가 영향을 준 것으로 보이다. 이 연구원은 “지난해 비패션 부문의 급성장으로 전체 GMV는 18% 성장했는데, 패션 부문의 회복이 나타날 경우 올해 GMV는 16% 증가할 것으로 전망된다”고 말했다.

이민희 연구원은 “경쟁력을 높이기 위한 투자비 증가로 낮은 수익성이 지속되고 있지만 EC산업의 고성장과 핵심 매출의 성장세가 유지되고 있어 주가 전망은 긍정적”이라고 전했다.

