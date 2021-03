롯데호텔 서울, 온라인 익스프레스 체크인 론칭…“더 간편해졌네”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데호텔 서울은 2일 롯데호텔 공식 홈페이지와 앱(APP)으로 예약한 고객들이 더욱 편리하고 빠른 경험을 누릴 수 있도록 ‘온라인 익스프레스 체크인’ 서비스를 론칭했다고 밝혔다.

기존 현장 체크인이 투숙 당일 오후 3시부터 가능한 것과 달리 온라인 익스프레스 체크인은 롯데호텔 공식 홈페이지와 앱을 통해 오전에 미리 등록할 수 있어 대면 체크인 절차를 간소화했다. 체크인 정보를 미리 등록해둔 덕에 기다림 없이 프론트에서 객실 키만 받으면 된다.

롯데호텔 서울은 온라인 익스프레스 체크인 론칭을 기념해 3월 한달 동안 ‘리워즈 포인트 프로모션’과 ‘인스타그램 친구소환 이벤트’를 진행한다. 롯데호텔 서울 홈페이지를 통해 예약 후 온라인 체크인을 1회 이상 이용하며 투숙한 리워즈 회원에게 각1000P를 추가로 적립해준다. 인스타그램 친구소환 이벤트는 롯데호텔 공식 인스타그램을 팔로우 하고, 댓글로 친구를 태그 후 온라인 체크인 론칭 소식을 남기면 응모가 완료된다. 누구나 참여 가능하며, 댓글 중 추첨을 통해 커피 기프티콘(30명)을 증정한다.

롯데호텔 관계자는 “온라인 예약환경이 익숙한 밀레니얼 세대의 호텔 이용이 증가하면서 고객 편의성 증대 차원으로 온라인 익스프레스 체크인을 론칭하게 됐다”며 “비대면 서비스를 선호하는 최근의 언택트 경향과 맞물려 롯데호텔을 찾는 고객들이 더욱 만족할 수 있도록 국내 전 체인호텔로 온라인 익스프레스 서비스를 확대해 나갈 예정”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr