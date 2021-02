[아시아경제 송승윤 기자] 지난달 우리나라 수출이 1년 전보다 9.5% 늘며 넉 달 연속 증가한 것으로 나타났다.

산업통상자원부는 2월 수출이 지난해 동기 대비 9.5% 증가한 448억1000만달러를 기록했다고 1일 밝혔다. 조업일수를 고려한 하루 평균 수출은 26.4% 증가한 23억 달러로, 2017년 10월 이후 40개월 만에 가장 큰 증가율을 보였다.

월별 수출 증가율은 지난해 10월 -3.8%에서 11월 4.0% 증가로 돌아선 뒤 12월 12.6%에 이어 올해 1월 11.4%를 기록했다.

지난달 수입액은 13.9% 증가한 421억1000만달러로 집계됐다. 무역수지는 27억1000만달러로 10개월 연속 흑자를 냈다.

