CJ올리브영, 봄맞이 대규모 올영세일…최대 70% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] CJ올리브영은 오는 2일부터 8일까지 봄 시즌 인기 상품을 최대 70% 할인하는 ‘올영세일’을 실시한다고 1일 밝혔다.

이번 올영세일은 봄과 시작을 콘셉트로 기획했다. 스킨케어, 마스크팩 등 봄 시즌 대표 인기 상품부터 클린뷰티, 맨즈케어, 프리미엄 등 새로운 트렌드로 각광받는 상품까지 최대 70% 할인한다.

올영세일에서만 만나볼 수 있는 차별화 특가 행사도 다양하게 진행된다. 세일 기간 매일 다른 특가 상품을 깜짝 공개하는 오늘의 특가, 대표 인기 상품을 높은 할인율로 선보이는 단독 특가, 올리브영이 매월 선정하는 이달의 브랜드 ‘영픽(Pick)’상품을 특가에 판매하는 올영픽 특가 등이다.

올리브영 관계자는 “새로운 계절의 시작을 알리는 올영세일에서 올봄 꼭 구입해야 하는 상품과 역대급 할인을 통해 고객들의 일상에 활기를 불어넣을 수 있길 기대한다”며 “가성비 좋은 기획 상품부터 프리미엄 브랜드 상품까지 시즌 트렌드를 가장 빠르게 만나는 대표 쇼핑 축제의 입지를 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

