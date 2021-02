[아시아경제 임춘한 기자] 이마트와 SSG닷컴은 오는 17일까지 데이즈 ‘편안한 이너웨어’ 행사를 연다고 1일 밝혔다.

이번 행사는 편안한 이너웨어 시리즈 모든 품목을 행사카드로 2개 이상 구매 시 30% 할인을 받을 수 있다. 데이즈 편안한 이너웨어는 이들을 공략하기 위해 불편함 최소화에 중점을 둔 제품이다.

대표 행사 상품은 봉제선이 없어 몸에 부드럽게 밀착되며 겉옷 착용 시 이너웨어 라인이 드러나지 않는 '더 편안한 프리컷 브라'와 '프리컷 드로즈'가 있다. '주니어 퍼스트 프리컷 브라'도 전면 무봉제 형태로 압박감이 적어 장시간 공부하거나 성장기인 학생에게 적합한 제품이다.

이마트 관계자는 "편안한 이너웨어를 찾는 고객 수요가 늘고 있다"며 "많은 고객에게 혜택을 제공할 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr