김종인 "4·7보궐, 최대 쟁점은 文정권 심판…국민의힘 후보돼야 '견제'"

"임기 1년뿐인 시장 선거…정권 견제·심판 역할 맡아야"

[아시아경제 나주석 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 4·7 보궐선거를 문재인 정부에 대한 심판으로 규정했다. 야권에서 논의 중인 후보 단일화와 관련해서는 국민의힘 후보가 단일화를 이룰 것이라고 강조했다.

28일 김 위원장은 당지도부와 서울시장 경선후보들이 함께 한 간담회에서 "이번 서울시장 보궐선거 가장 중요한 쟁점은 지난 4년 동안 문재인 정권의 여러 실정이 이번 서울시장 보궐선거를 통해 서울시민이 판단하는 선거라고 생각한다"고 말했다. 그는 "더불어민주당이 의회를 장악한 지금 민주당이 무소불위 입법을 남발하고 있고 정부의 국정운영 발상은 매우 불안하고 일반 국민이 미래에 대한 안정감을 상실하고 있는 상황"이라며 "정부의 견제 기능을 할 수 있고, 지난 과거 문재인 정부의 정치에 대한 심판을 할 수 있는 선거"라고 말했다.

김 위원장은 최근 서울시장 후보들이 각종 공약을 남발하는 것과 관련해 "서울시장 보궐선거는 불과 1년밖에 남지 않은 임기 동안 여러 가지 할 수 있는 일이 별로 없다고 생각한다"며 "이번 시장 선거와 관련해 지난 문재인 정부 실정 중에서도 부동산 문제나 세금 문제, 전임시장 성폭력 문제 등이 구체적으로 지적되고 있지만 본질적으로 정권에 대한 견제 내지 심판 기능이 이번 선거에서 가장 중요한 사안이라고 생각하고 있다"고 말했다.

김 위원장은 야권 후보단일화와 관련해 "국민의힘 후보가 반드시 단일화를 이룩할 수 있고 그렇게 해야만이 우리가 정권에 대한 견제 기능을 하는 국민의 뜻을 받아들일 수 있다고 생각한다"고 말했다.

간담회 뒤 김 위원장은 최근 언론 인터뷰에서 ‘사라질 수 있다’고 언급한 배경 등을 두고 기자들과 질의응답이 있었다. 기자들은 김 위원장의 언급은 안철수 국민의당 대표가 야권 단일화 경선에서 승리할 경우 사라지겠다는 취지인지를 물었다.

이에 김 위원장은 "국민의힘이 단일 후보가 안 된다는 것을 생각해 본 적이 없다"며 "서울시장을 뽑는데 있어서 가장 중요한 안건이라는 게 그 역할을 할 수 있었던 정당이 어느 정당이겠느냐를 생각하는 것이지 어느 특정인을 갖다 놓고서 유권자들이 판단한다고 보지 않는다"고 말했다.

안 대표의 야권 후보 단일화 가능성은 생각치 않았기에, 거취 문제에 대한 고민의 변수가 되지 않는다는 것이다. 아울러 시민들이 선택하는 것은 야권의 특정 후보가 아닌 정권 견제 역할을 할 수 있는 정당이며, 그 선택지는 국민의힘뿐이라고 재차 강조한 것이다.

