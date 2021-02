군인공제회C&C, 나라사랑 홍보대사로 걸그룹 마카마카 위촉

[아시아경제 박소연 기자] 군인공제회C&C는 26일 교보문고와 공동으로 신인 5인조 걸그룹인 마카마카를 '나라사랑 홍보대사'로 위촉했다.

이날 위촉식 행사는 서울 용산구 군인공제회C&C 사옥에서 군인공제회C&C 이광수 사장과 ㈜교보문고 이우일 부장, 신인 걸그룹 마카마카 및 소속사인 블루문엔터테인머트 관계자 등이 참석한 가운데 개최됐다.

군인공제회C&C는 군 장병 복지혜택 목적으로 장병 생애주기 토탈서비스 플랫폼인 '나라사랑포털 앱(이하 청년DREAM)'을 서비스하고 있다.

현역용사에게 병 자기개발 지원, 군 이러닝, 대학원격강좌 등의 국방 정책사업과 모바일 휴가증, 모바일TMO, 모바일 인성검사 등 병영행정 모바일 서비스를 제공하고 있다.

공동 위촉사인 교보문고는 '청년DREAM'을 통해 장병들의 독서활동을 권장하고 병영생활의 질을 개선하는 '병 자기개발 지원 사업'에 참여하고 있다.

'나라사랑 홍보대사'로 위촉된 마카마카는 향후 1년간 '청년DREM'을 통한 군 복지제도 등 장병 복지 사항을 친근하고 유연하게 알리고, 장병들의 독서함양 및 자기개발 확대에 적극 동참 및 홍보하는 활동을 하게 된다.

한편 마카마카는 희수, 은비, 채원, 다슬, 디아로 구성된 씨앤케이 블루문엔터테인먼트 소속 신인 걸그룹으로 청량한 음색, 신나는 멜로디, 밝은 에너지를 담은 곡 '버닝파워'로 지난해 8월에 데뷔했다.

마카마카는 현재 후속곡 준비에 바쁜 시간을 보내고 있지만, 국가를 위해 헌신하고 있는 대한민국 국군 장병들을 위해 '나라사랑 홍보대사' 활동에 동참했다.

마카마카의 멤버인 은비(본명 신은비·21)는 "You’re my best friend! 나라사랑 홍보대사로 위촉된 것에 감사드리며, 적극적인 활동으로 장병복지 홍보에 앞장 서겠다"고 밝혔다.

