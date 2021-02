"내가 어리석었다"…헤어스프레이 대신 '강력 접착제' 사용한 美 여성, 수술 후 회복 중

[아시아경제 나한아 기자] 곱슬머리를 펴기 위해 강력접착제를 머리에 발랐다가 낭패를 본 사연으로 사회관계망서비스(SNS)에서 화제가 된 미국 여성이 근황을 전했다.

루이지애나 주민인 테시카 브라운(40)은 26일(현지 시각) 시카고 ABC방송과 인터뷰에서 "최근 수술을 통해 두피와 머리카락을 고정시키고 있던 접착제를 모두 제거했다"라고 전했다.

브라운은 이달 초 SNS 틱톡에 "머리에 붙은 접착제를 제거할 수 없다"라며 접착제가 발려 플라스틱처럼 딱딱하게 굳은 모발이 찍힌 동영상을 올려 화제가 됐다. 그는 동영상에서 "내 머리는 한 달째 이 상태다. 조금도 움직이지 않는다"라고 했다.

브라운은 지난달 외출하기 위해 머리를 손질하다가 헤어스프레이가 다 떨어진 것을 발견하고 집에 있던 스프레이형 강력 접착제를 대신 사용했다고 전했다.

그는 "나중에 머리를 감으면 씻겨 나갈 줄 알았는데 그렇지 않았다"라며 "15차례나 머리를 감았지만 아무 변화가 없다. 너무나 어리석은 생각이었다"라고 울먹였다. 이어 "식용유와 매니큐어 제거제를 이용해 접착제를 떼보려고도 했으나 소용이 없었다"라고 말했다.

해당 영상은 브라운이 문제 해결에 필요한 조언 등을 얻기 위해 올린 것이나, 틱톡 계정에만 640만여 명이 반응하고 인스타그램을 통해 400만여 명이 시청하는 등 폭발적인 반향이 일었다.

브라운은 방송 인터뷰에서 "흑인 여성들은 어려서부터 머리에 각별한 신경을 쓴다. 피부가 어두워도 머리가 단정하면 조금 낫게 보일 거라는 생각 때문"이라며 "머리에 지나친 관심을 쓰지 않았더라면 이런 일은 겪지 않았어도 됐을 것"이라고 후회했다.

흑인 미용 전문가 라니 플라워스는 "지난 400년에 걸쳐 흑인들 특히 흑인 여성들은 백인 기준의 '미'에 동화돼 부스스한 곱슬머리를 곧게 펴고 단정하게 하고 싶어 한다"라며 "힘들고 소모적인 일"이라고 말했다.

브라운에게 무료로 접착제 제거 수술을 해준 성형외과 전문의 마이클 오벵 박사는 "사연을 듣고 고통에서 벗어날 수 있게 돕고 싶었다"라고 말했다.

브라운은 시청자들의 모금 운동을 통해 모은 약 2만5천 달러(약 3천만 원) 중 일부를 오벵 박사의 재단에 기부해 응급 수술이 필요한 여성들을 돕는데 쓸 것이라고 밝혔다.

그는 "흑인 여성들이 자신과 자신의 머리카락을 있는 그대로 받아들이고 사랑하길 바란다"라며 "이번 일을 통해 머리카락이 아니라 머릿속에 어떤 생각이 있는지가 나를 결정한다는 사실을 새삼 깨달았다"라고 말했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr