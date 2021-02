구로구, 코로나19 백신 예방 접종 개시

[아시아경제 박종일 기자] 구로구(구청장 이성)가 26일 코로나19 백신 예방접종을 시작하며 잃어버린 일상을 되찾기 위한 첫발을 내딛었다.

첫 접종은 오전 10시 오류동 소재 삼농실버마을 요양시설에서 진행됐다.

접종대상은 우선 접종 대상자인 65세 미만 종사자 30명이다.

이와 함께 구로구는 관내 요양병원 4개소 65세 미만 종사자, 입원환자 160여명 접종도 실시했다.

접종 후 30여분 동안 대상자를 관찰한 결과 피접종자 모두 이상반응 등 부작용은 관찰되지 않았다.

구로구는 3월까지 코로나 고위험군인 요양병원, 노인요양시설, 치료병원, 정신재활시설 등 24개소 1911명과 의료기관과 보건소 종사자, 구급대원 등 2700명 접종을 완료할 예정이다.

5월에는 65세 이상 어르신 6만9000명을 우선 접종, 이어서 7월부터는 일반 주민(18~64세)의 접종을 실시할 계획이다.

백신 접종은 5월부터 구로구 접종센터인 구로구민회관과 가까운 동네 병의원에서 무료로 실시된다.

구로구는 주민들이 안심하고 접종받을 수 있도록 접종 대상, 시기 등을 구청 홈페이지, 소식지, SNS 등을 활용해 적극 안내할 예정이다.

