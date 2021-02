[아시아경제 박지환 기자] 쿠쿠홀딩스 쿠쿠홀딩스 192400 | 코스피 증권정보 현재가 127,000 전일대비 3,000 등락률 +2.42% 거래량 14,544 전일가 124,000 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 '고효율가전제품 환급사업' 순항…"환급률 상향조정·환급품목 확대" 제언도고효율 가전환급정책 첫달, 재원 13% 소진…제조사 매출 전년比 122%↑8월 29일 코스피, 7.68p 내린 1933.41 마감(0.40%↓) close 는 지난해 연결 기준 영업이익이 1023억원으로 전년 대비 37.3% 증가했다고 26일 공시했다.

같은 기간 매출액은 11.3%, 당기순이익은 45.4% 올랐다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr