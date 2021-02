[아시아경제 박지환 기자] KG케미칼 KG케미칼 001390 | 코스피 증권정보 현재가 28,450 전일대비 400 등락률 -1.39% 거래량 596,593 전일가 28,850 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 KG케미칼, 주가 2만 7550원.. 전일대비 -0.36%KG케미칼, 커뮤니티 활발... 주가 8.88%.KG케미칼, 커뮤니티 활발... 주가 3.77%. close 은 26일 보통주당 400원의 현금배당을 결정했다고 공시했다.

이번 배당의 총액은 51억7700만원 규모이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr