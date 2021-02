[아시아경제 우수연 기자]한국무역협회는 26일 임원전형위원회를 열고 이관섭 전 산업통상자원부 차관을 상근 부회장으로 선임했다고 밝혔다.

이 신임 상근부회장은 서울대 경영학과를 졸업하고 하버드대학교에서 석사 과정을 수료했다. 행정고시 27회 출신으로 산업부에서 산업정책실장, 에너지자원실장 등을 거쳐 산업부 차관을 마지막으로 공직에서 물러났다. 2016년부터는 한국수력원자력 대표이사로 근무한 바 있다.

전형위원회는 "이 상근부회장은 경제·산업 전반에 걸쳐 이해도가 높고 무역업계를 위해 일한 경험이 있는 검증된 인사"라며 "무역업계의 코로나19 극복과 수출활력 회복을 도와줄 적임자"로 평가했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr