안진회계법인, 상장협과 개정세법 설명회 개최

[아시아경제 박지환 기자] 딜로이트 안진회계법인은 한국상장회사협의회(상장협)와 상장협 회원사들을 대상으로 올해 개정세법·법인세 신고 실무 온라인 설명회를 개최한다고 26일 밝혔다.

이번 온라인 설명회는 코로나19 상황을 감안해 정부의 방역수칙을 준수하기 위해 전 세션 모두 녹화방식으로 진행됐다. 강연 동영상은 상장협과 딜로이트 안진 홈페이지에서 내달 2일 화요일부터 시청할 수 있다.

이번 온라인 설명회는 내부회계관리제도 운영 지원을 포함해 기업의 회계·세무 담당자들을 지원하기 위해 두 기관이 체결한 '내부회계관리제도 관련 공동업무협약'의 일환이다. 올해 세제운용방안을 시작으로 법인세·부가세·조세특례제한법 개정세법, 법인세 신고 시 유의사항을 구체적인 사례 위주로 설명해 개정세법에 대한 기업 실무진의 이해를 도왔다.

설명회는 조규범 딜로이트 안진 파트너의 '2021년 세제운용방향'에 대한 발표로 시작된다. 이어 강연에 나선 이용현 파트너는 개정된 법인세법을 중심으로 국세기본법과 부가가치세법의 주요 개정 사항과 함께 올해 법인세 신고에 필요한 내용을 설명한다. 이재우 파트너는 올해 법인세 신고에 필요한 조세특례제한법과 국제조세조정에 관한 법률의 개정 내용, 올해부터 적용되는 신탁세제 등의 내용을 상세히 안내한다.

권지원 딜로이트 안진 세무본부장은 "이번 설명회에는 기업에서 반드시 확인해야 하는 주요 개정세법 내용 및 세무조정 시 유의해야 할 핵심 내용이 포함돼 있어 기업실무자에게 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 강조했다.

이기헌 한국상장회사협의회 상근부회장은 "올해 적용되는 세법에는 기업의 실무자들이 반드시 알아야 할 많은 부분들의 변화가 있다"며 "이번 강연내용이 회계·세무 담당자들에게 실무 적용에 많은 도움이 될 것"이라고 말했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr