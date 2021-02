현대차, 최근 5일 개인 43만 1주 순매도... 주가 23만 9500원(-2.24%)

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 239,500 전일대비 5,500 등락률 -2.24% 거래량 1,540,577 전일가 245,000 2021.02.26 10:50 장중(20분지연) 관련기사 아이오닉 5, 첫 날에만 2만3760대 사전계약…역대 기록 경신美국채 금리 급등 여파…코스피 장초반 2% 넘게 급락아이오닉 5, 첫날에만 약 2만5000대 사전계약…역대 최다 close 는 26일 오전 10시 30분 현재 전일보다 2.24% 내린 23만 9500원에 거래되고 있다. 거래량은 143만 6096주로 전일 거래량 대비 92.98% 수준이다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 239,500 전일대비 5,500 등락률 -2.24% 거래량 1,540,577 전일가 245,000 2021.02.26 10:50 장중(20분지연) 관련기사 아이오닉 5, 첫 날에만 2만3760대 사전계약…역대 기록 경신美국채 금리 급등 여파…코스피 장초반 2% 넘게 급락아이오닉 5, 첫날에만 약 2만5000대 사전계약…역대 최다 close 는 국내 1위의 완성차 업체로 알려져 있다.

2월 25일 대신증권의 이승환 연구원은 '제네시스 GV80 북미 판매량 및 GV70 국내, 북미 판매량과 전용 전기차 플랫폼인 E-GMP를 탑재한 신차인 아이오닉5의 판매가 본격화될 전망. 아이오닉5 출시를 통해 BEV 경쟁력을 강화하며 전기차 플랫폼 기술 진전과 동행한 계단식 기업가치 상승 전망. 미래 자동차 산업 관련 많은 기업과 전략적 협업을 진행 중이며, 기술 내재화도 동시에 진행 중에 있어 향후 자동차 산업을 이끌 것으로 기대. '이라며 현대차의 목표가를 30만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 현대차를 43만 1주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 6만 9559주 순매수, 37만 9597주 순매수 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr