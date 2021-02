드라마 만드는 이커머스…티몬, 웹드라마 '스위트 오피스' 공개

지난해 10대 신규고객 3배 증가…적극 이용층 MZ세대 접점 확대 위해 웹드라마 제작

[아시아경제 김철현 기자] 티몬(대표 이진원)은 웹드라마 '스위트 오피스'를 26일 공식 유튜브 채널에서 공개한다고 밝혔다. 이번 드라마는 티몬의 적극 이용층인 MZ세대(1980년대 초~2000년대 초 출생)와의 접점을 넓히고 '타임커머스'에 대한 관심과 친밀도를 높이기 위해 기획됐다.

티몬은 지난해 3분기 기준으로 10대 소비자의 신규 가입이 3배 가까이 늘어나는 등 젊은 연령층의 소비채널로 빠르게 자리잡고 있다. 이에 모바일 앱 외에도 유튜브 채널을 통해 1020세대를 겨냥한 콘텐츠로 고객들에게 다가가겠다는 계획이다.

'스위트 오피스'는 사무실을 배경으로 펼쳐지는 에피소드에 가벼운 판타지적 상상력을 더한 작품이다. 등장 인물들의 복잡하게 얽힌 인연을 티몬의 타임커머스 서비스와 함께 코믹하게 풀어냈다. 드라마 속 이야기 곳곳에서 티몬의 타임매장인 '100초어택', '1212타임', '타임어택', '티몬블랙딜'에 대한 특징들을 확인할 수 있다.

모델 출신 연기자 손현우, 웹드라마 '리얼:타임:러브'의 주인공 박시영, 걸그룹 피에스타 출신의 김재이, 연극 '페이퍼'에서 열연을 펼친 김경보 등 MZ세대의 지지를 받는 배우들이 주인공을 맡았다. 연출은 웹드라마 '오피스워치', '사당보다 먼 의정부보다 가까운' 등을 만든 이수지 감독이 맡았다.

티몬은 이날 오전 티몬 공식 유튜브 채널을 통해 '스위트 오피스'의 트레일러 영상을 공개했다. 오후 6시에는 총 4편의 에피소드로 이뤄진 본편 영상을 볼 수 있다.

