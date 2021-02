[특징주]아주IB, 미국 바이오텍 투자사 1.5조 기술수출…족집게 투자로 대박

[아시아경제 박형수 기자] 국내 증시가 급락한 가운데 아주IB투자 아주IB투자 027360 | 코스닥 증권정보 현재가 4,340 전일대비 245 등락률 +5.98% 거래량 9,786,613 전일가 4,095 2021.02.26 09:40 장중(20분지연) 관련기사 아주IB투자, 지난해 영업이익 631억원…전년比 190%↑【화제의테마】 못 잡고 피눈물 ㅠㅠ 이젠 그만! 이런 종목 어떠세요? 아주IB투자, 커뮤니티 활발... 주가 -1.61%. close 주가가 강세다. 바이오 포트폴리오 투자 성과가 우수하다는 소식이 주가에 영향을 주는 것으로 보인다.

26일 오전 9시18분 아주IB투자는 전날보다 3.42% 오른 4235원에 거래되고 있다.

전날 한 경제지는 미국 ‘몰레큘러 템플릿츠(Molecular Templates)’가 최근 글로벌 제약사 ‘브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol Myers Squibb)’와 대규모 라이선스 아웃(license out) 계약을 체결했다고 보도했다. 몰레큘러 템플리츠는 미국 항암치료제 개발회사다. 브리스톨과 13억7000만달러(1조5000억원) 규모의 라이선스 아웃 계약을 체결했다.

아주IB투자는 2013년 12월 미국에 진출했다. 지난해 말 기준으로 총 29곳에 투자했고 15곳이 나스닥에 상장했다. 아주IB투자는 2014년 미국 현지법인인 솔라스타벤처스를 통해 몰레큘러에 투자했다. 초기 투자자로 참여해 투자 수익률이 높은 것으로 알려졌다.

