현대백화점, '천사의 재능 별자리 메달' 온라인 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 현대백화점은 26일 더현대닷컴과 현대H몰에 각각 입점돼 있는 한국조폐공사관을 통해 '천사의 재능 별자리 메달'을 선보인다고 밝혔다.

천사의 재능 별자리 메달은 서번트 증후군 증상을 가진 아티스트들이 디자인한 이미지가 새겨진 것이 특징이다. 총 12종으로 앞면에는 각각 물병자리부터 염소자리까지 12개 별자리를 모티브로 한 디자인이 적용됐다. 뒷면에는 영문으로 ‘We always shine on you(우리는 언제나 당신을 비춥니다)’라는 문장이 새겨져 있다.

이 상품은 금메달(순도 99.9%, 중량 3.75g, 직경 17mm) 1종과 메달을 목걸이 줄과 연결시켜주는 베젤(메달 테두리, 순도 58.5%, 중량0.9g) 1개로 구성된다. 판매가격은 42만 9000원이다.

현대백화점은 오는 28일 저녁 7시에는 현대H몰 모바일앱 쇼핑라이브를 통해 천사의 재능 별자리 메달을 판매할 예정이다. 방송 중 구매한 현대백화점그룹 통합 멤버십(H포인트) 회원에게는 결제 금액의 10%를 'H포인트(최대 20만원)'로 적립해준다.

