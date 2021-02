[클릭 e종목]HSD엔진, 수주잔량 1조 증가 기대 '우상향 추세'

[아시아경제 이선애 기자] 하나금융투자는 26일 HSD엔진 HSD엔진 082740 | 코스피 증권정보 현재가 6,690 전일대비 20 등락률 +0.30% 거래량 716,276 전일가 6,670 2021.02.25 15:30 장중(20분지연) 관련기사 HSD엔진, 커뮤니티 활발... 주가 -13.29%.[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일[클릭 e종목] HSD엔진, 조선소 보다 적은 선박엔진기업…"수혜 기대" close 에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 1만4000원을 유지한다고 밝혔다.

박무현 하나금융투자 연구원은 "늘어나고 있는 HSD엔진의 수주잔량은 주가의 견조한 우상향 추세를 이끌게 될 것"이라며 "또한 조선소의 수주실적이 계속될수록 HSD엔진의 영업실적이 추정치를 상회할 가능성도 고려해 볼 수 있을 것으로 판단된다"고 설명했다.

원화 환율이 강세를 보이기 시작한 지난해 10월부터 한국 조선소들의 선박 수주실적이 연일 계속됨에 따라 HSD엔진의 선박 수주잔량도 함께 늘어나는 모습을 보이고 있다. 지난해 3분기말 8300억원 수준이었던 HSD엔진의 수주잔량은 최근 9000억원 이상으로 늘어났으며 조선소들의 선박 수주실적이 계속될수록 HSD엔진의 수주잔량은 1조원 이상으로 늘어나게 될 것이다. 유럽 메이저 선주사들은 LNG추진사양을 넘어서 메탄올과 에탄올, LPG 그리고 중장기적으로 암모니아 추진사양에 대한 기술적인 요구사항을 조선소에게 늘리고 있는 상황이므로 선박엔진의 기술 수요는 계속해서 변화를 보이게 될 것이다.

이는 선박의 교체가 한번에 그치지 않고 여러번 계속될 것임을 의미하므로 HSD엔진의 선박 수주잔량 증가속도는 더욱 가팔라지는 모습을 보이게 될 것이다.

HSD엔진의 대주주 보유 지분이 블락딜의 형태로 시장에 나오면서 HSD엔진 주가가 큰 폭의 하락을 보였다. 이미 시장에 알려져 왔던 대주주의 보유지분 축소가 모두 완료됨에 따라 더 이상의 대주주 보유지분 블락딜은 없을 것으로 판단된다. 그동안 제기되어온 HSD엔진 주식의 오버행 이슈가 해소됨에 따라 사업 외적인 요소로 인한 주가의 하방 리스크는 없어진 것으로 판단된다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr