아산사회복지재단, 2021년 장학생 700명에 장학금 44억원 전달

[아시아경제 이춘희 기자] 아산사회복지재단이 2021년 아산장학생 700여명에게 장학금 44억원을 전달했다.

아산사회복지재단은 25일 오후 의생명과학분야 대학원생 50명, 대학생 583명, 고등학생 80명 등 2021년 아산장학생 총 713명에게 장학금 44억원을 전달했다고 26일 밝혔다.

의생명과학분야 대학원 장학생은 2017년 처음으로 7명의 장학생을 선발한 후 매년 선발인원을 늘려 올해는 국내 35명, 해외 15명 등 총 50명을 선발했다. 대학원 장학생은 졸업 시까지 매년 2000∼4000만원의 장학금이 지원된다.

대학교 장학생에게는 졸업 시까지 등록금 전액이 지원된다. 경제적 어려움으로 학업중단 위기에 놓인 ‘나래장학생’ 127명을 비롯해 신체 장애를 딛고 학업에 정진하는 ‘다솜장학생’ 32명, 자신의 지식과 재능을 소외된 이웃과 나누는 ‘재능나눔장학생’ 58명과 ‘성적우수장학생’ 136명 등이다. 또한 군인·경찰·소방·해양경찰 등 사회 안전을 위해 복무하는 대원들을 격려하고 자긍심을 고취하기 위해 제정된 ‘MIU(Men In Uniform) 자녀 장학생’ 230명도 포함됐다.

특히 나래장학생과 다솜장학생에게는 등록금 외에도 매달 20만원의 생활비를 추가 지원해 보다 안정적인 환경에서 학업에 전념할 수 있도록 했다.

아산재단은 이외에도 저소득 가정의 고등학생들이 온라인으로 학습할 수 있도록 수강권과 교재를 지원하는 이러닝(e-learning) 장학생 80명도 선발했다.

아산재단은 1977년 재단 설립부터 지속적으로 장학 사업을 펼쳐오고 있으다. 지금까지 3만5000여명의 학생들에게 총 783억 원의 장학금을 지급했다.

