벽산은 작년 연결 기준 영업이익이 96억원으로 흑자전환했다고 25일 공시했다. 매출액은 4441억원으로 2.45% 증가했고, 당기순이익은 12억원으로 흑자전환했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr