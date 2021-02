동아방송예술대학교, (주)MBC C&I와 산학협력가족회사 협약 체결해

동아방송예술대학교(총장 최용혁)가 (주)MBC C&I(대표 임흥식)와 우수 기술인재 양성을 위한 산학협력가족회사 협약을 체결했다.

본 협약은 사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+)으로 선정된 동아방송예술대학교가 학생들의 실무능력 강화를 위해 2년 전부터 시행하고 있는 가족회사 협약제도의 일환으로 맺어졌다.

경기도 일산 MBC 드림센터에서 거행된 협약식에는 최용혁 총장, 임흥식 대표 등이 참석했다.

양 기관은 교육부가 전문대학 혁신방안으로 발표한 ‘마이스터대 도입’과 관련하여 기술, 현장 실무 경력 등 현장성을 보유한 고숙련 전문기술인재 양성과 현장에서 필요로 하는 기술, 직무능력 향상을 위한 고도화된 교육과정 개발에도 적극 협력해 나가기로 협의한 것으로 알려졌다.

최 총장은 “국내 최고 수준의 콘텐츠제작 노하우와 방송기술 인력을 보유하고 있는 MBC C&I는 현장에서 필요로 하는 실무교육 위주의 교수법을 강조하는 우리대학의 비전과 상통하는 바가 있어 시너지 효과를 극대화할 수 있는 다양한 협력방안을 마련할 수 있을 것”으로 기대한다고 말했다.

임 대표는 “학문과 산업의 융합이 새로운 화두로 부상하고 있는 요즘의 시대상에 부합하고 실질적인 상호발전을 도모할 수 있는 콘텐츠 개발을 위해 노력하겠다”고 말했다.

