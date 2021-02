클릭 한방에 끝! 쉽고 빠르게 ‘안전·보건’이 찾아온다 … 산재예방자료 서비스 척척

안전보건공단 홈페이지 자료 검색기능 강화, 아카이브 서비스 개시

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 필요한 것만 콕 짚어 ‘퀵’ 클릭 한 번이면 끝! 안전보건 자료 손에 넣기가 아주 빠르고 쉬워졌다.

안전보건공단(이사장 박두용)은 사업장에서 산재 예방에 활용할 수 있는 각종 자료를 더욱 쉽게 찾을 수 있도록 홈페이지를 싹 바꿨다.

안전보건 자료를 정확하고 쉽게 제공하기 위해 홈페이지 ‘안전보건자료실’의 검색기능을 강화하고, ‘안전보건 아카이브’ 서비스가 시작된다. 책자형으로 된 자료를 ‘e-Book’으로 보급해 사업장에서 즐겨 활용토록 하는 것이다.

이제 공단 누리집에서 ‘퀵 메뉴’를 클릭하면 안전보건자료실이 바로 나오고 자료가 총망라된 안전보건 아카이브를 마음껏 이용할 수 있게 됐다.

‘안전보건자료실’ 개편의 가장 큰 변화는 다중조건 검색 기능이다. ‘제작 형태, 업종, 재해 유형, 언어’ 등 항목을 동시에 선택해 검색할 수 있어 수요자가 방대한 자료 중에서 원하는 것만 콕 짚어 찾을 수 있게 된 점이다.

또 섬네일 요약목록 중심의 자료 배치를 통해 한눈에 자료를 구별할 수 있다. 자료의 상세페이지에서는 다운로드를 하지 않고도 자료의 내용과 목차를 확인할 수 있어 수요자가 검색을 편하게 할 수 있도록 만들었다.

‘안전보건 아카이브’는 공단이 보유한 안전보건 책자형 자료 중 보존가치와 사업장 활용도가 높은 자료를 디지털화해 e-Book으로 제공하고, 본문 내용까지 검색할 수 있는 토탈 서비스이다.

대상 자료는 ‘월간 안전보건’, ‘안전보건 실무길잡이’, ‘브로슈어’, ‘공단사(史)’ 등 410여권이다.

공단 교육혁신실 콘텐츠개발부는 “자료를 컴퓨터나 스마트폰을 통해 파일 다운로드 없이 e-Book으로 열람할 수 있으며, 목차별 색인 기능뿐만 아니라 키워드 검색기능으로 사용자가 필요한 내용을 빠르게 찾을 수 있다”고 자랑했다.

공단은 사업장 또 업종별, 위험 사고유형별 등 맞춤형 산재예방 교육자료 6600여종을 책자, 리플릿, 포스터 및 교안(PPT), 동영상, VR 자료 등 온·오프라인 형태로 홈페이지 ‘안전보건자료실’에서 제공하고 있다.

일부 인쇄용 교육자료의 경우 사업장이 신청하면 무료로 현장으로 배송해주는 ‘미디어현장배송’ 서비스도 제공한다.

공단 누리집에서 퀵메뉴로 들어가 안전보건자료실 내용을 ‘미디어 현장배송’ 클릭으로 끝낼 수 있다. 택배비만 물면 귀중한 자료가 내 앞으로 온다.

안전보건공단 관계자는 “산업재해 예방을 위해 사업장의 특성에 맞는 안전보건 교육이 중요하다”며, “안전보건자료실과 안전보건 아카이브 서비스를 통해 사업장에서 필요한 교육 자료를 쉽고 다양하게 활용하길 바란다”고 말했다.

