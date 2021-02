트럼프 장남, 2017년 대통령 취임식 자금 유용 혐의로 검찰 조사

[아시아경제 박병희 기자] 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 장남 트럼프 주니어가 트럼프 전 대통령의 취임식 자금 유용 혐의와 관련해 증인으로 소환돼 조사를 받았다고 CNN 방송이 25일(현지시간) 보도했다.

CNN은 소송 자료를 인용해 칼 러신 워싱턴DC 법무장관이 지난 11일 트럼프 주니어를 불러 조사한 것으로 나타났다고 전했다.

워싱턴DC 검찰은 2017년 1월 트럼프 전 대통령의 취임식 즈음 취임식준비위원회의 자금이 트럼프 전 대통령 가족 사업체인 '트럼프 오거니제이션'(Trump Organization)으로 부당하게 흘러 들어갔다는 의혹을 수사 중이다. 검찰에 따르면 트럼프 오거니제이션은 취임식 기간 워싱턴DC에 있는 매디슨 호텔 방들을 약 4만9000달러(약 5000만원)에 예약하고, 취임식준비위 측으로 비용 청구서를 보냈다.

CNN은 트럼프 전 대통령에 대한 검찰 수사가 트럼프 일가가 소유한 부동산으로 점차 확대되면서 장남 트럼프 주니어, 차남 에릭이 검찰의 관심 대상으로 급부상했다고 전했다.

워싱턴DC 검찰과 별개로 뉴욕 맨해튼 검찰도 일명 '세븐 스프링스'라고 불리는 뉴욕의 트럼프 가족 휴양지와 맨해튼 트럼프 타워, 40 월스트리트 등의 부동산을 들여다보고 있는데, 이 부동산에는 트럼프 주니어와 에릭 형제가 경영에 관여하고 있다. 이와 관련해 에릭과 트럼프 전 대통령의 장녀 이방카 역시 지난해 말 검찰 소환 조사를 받은 것으로 알려진 바 있다.

트럼프 전 대통령은 자신과 가족의 부동산을 둘러싼 자금 유용, 탈세 등의 의혹을 '마녀사냥'이라고 일축하고 있다.

