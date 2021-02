文대통령 부산신항 방문…동남권 메가시티 비전 청취

김경수 경남도지사, '동남권 초광역 도시' 설명…신공항, 세계적 물류 허브 기대

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 25일 부산신항을 방문해 김경수 경남도지사로부터 '동남권 메가시티 비전'을 청취했다.

김 지사는 문 대통령에게 동북아 스마트 물류 플랫폼 구축 등 경제공동체 방안을 포함한 동남권 메가시티 비전을 보고했다.

김 지사는 경제공동체 조성 방안으로 가덕도 신공항을 기반으로 ‘동북아 물류 플랫폼’을 위한 필수적인 인프라 조건인 ‘항만’, ‘공항’, ‘철도’의 트라이포트(Tri-Port)를 구축하는 내용을보고했다. 경제공동체 조성은 부울경의 산업 기반과 물류망을 토대로 ‘동북아 물류 플랫폼’을 구축하는 내용이다.

부산신항을 중심으로 하는 물류 플랫폼은 스마트 물류체계를 갖추는 동시에 배후지역 물류 산업단지, 물류 R&D센터, 전시·컨벤션 기능과 결합해 동북아 최고의 물류 거점으로 성장하는 구상이 담겼다.

문 대통령은 부산신항 다목적부두에 위치한 해양대학교 실습선 선상에서 인사말을 통해 동남권 메가시티 구축을 위한 정부의 적극적인 관심과 정책 지원 의지를 밝혔다. 문 대통령은 다른 권역들도 지역 특성에 맞게 초광역 협력을 통한 발전전략을 제시하면 정부에서 적극 지원할 계획이라고 전했다.

문 대통령은 신공항이 들어서면 24시간 하늘길이 열리고, 하늘길과 바닷길 육지길이 만나 세계적 물류 허브가 될 것이라며 신공항 효과를 높이고 동남권 경제생활 공동체 구성을 뒷받침하기 위해 육해공 인프라를 더욱 긴밀히 연결할 계획이라고 말했다.

