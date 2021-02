청호, 새로운 커피머신 얼음정수기 '청호 에스프레카페' 출시

커피머신에 얼음정수기 결합한 프리미엄 정수기

[아시아경제 김철현 기자] 청호나이스는 커피머신 얼음정수기 신제품 '청호 에스프레카페'를 출시했다고 25일 밝혔다. '청호 에스프레카페'는 정수, 냉수, 온수, 미온수에 얼음, 커피까지 모두 가능한 제품이다.

청호나이스의 커피머신 얼음정수기는 6종의 제품이 출시돼 누적판매 11만대를 돌파할 만큼 꾸준한 사랑을 받아왔다. 이번에 새롭게 출시된 '청호 에스프레카페'는 깨끗한 물을 위한 역삼투압 필터 시스템에 청호나이스만의 특허 기술이 담긴 캡슐커피머신 기능이 결합됐다.

특히 청호나이스는 기존 시리즈와 다른 캡슐모듈을 적용, 커피의 품질을 한층 업그레이드 시켰다. 최적의 원두 커피를 추출할 수 있는 신(新)모듈은 적절한 추출 압력을 통해 쓴 맛은 줄이고 커피 전체의 균형감과 부드러운 맛을 구현한다는 설명이다.

가로 29㎝의 슬림한 사이즈에 정수 2.4ℓ, 냉수 1.6ℓ, 온수 0.57ℓ, 얼음 0.52㎏의 넉넉한 용량을 갖춰 가정뿐만 아니라 소규모 회사에서 사용하기에도 충분하다. 사용자가 상황에 맞게 온수방식을 선택할 수 있는 하이브리드 온수시스템도 장점이다. 늘 온수를 사용할 수 있는 저탕식과 약 2분30초의 대기시간이 필요하지만 전기요금을 50% 이상 절감할 수 있는 예열식을 버튼 하나로 선택해 사용할 수 있다.

