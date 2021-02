정세균 "탄소소재 미래 첨단산업의 '쌀'… 새 100년의 견인차"

[아시아경제 조성필 기자] 정세균 국무총리는 24일 "탄소소재는 미래 첨단산업의 쌀이자 미래 대한민국을 이끌어 갈 새로운 100년의 견인차"라고 밝혔다.

정 총리는 이날 전북 전주 한국탄소산업진흥원 개원식에 참석해 축사를 통해 "탄소소재 산업을 지역 특화산업을 뛰어넘는 국가 전략사업으로 만들겠다"며 이같이 말했다. 한국탄소산업진흥원은 탄소소재 융·복합산업 발전을 지원하기 위한 기관이다. 산업기반 조성과 기업의 창업 및 연구개발 지원, 전문인력 양성 등을 하게 된다.

정 총리는 탄소소재 관련 기업과 유관 기관이 참여하는 '탄소융복합 산업 얼라이언스'가 발족한 것에 대해 "수요·공급 기업과 중앙·지방정부가 연대·협력한다면 대한민국이 새로운 시대를 선도해 나갈 것"이라고 강조했다.

정 총리는 이어 효성첨단소재 전주공장으로 향해 조현상 효성그룹 부회장 등으로부터 탄소섬유 제품과 설비에 대한 설명을 듣고 공장 내부를 둘러봤다. 효성 측은 전주공장에 모두 1조원을 투자해 탄소섬유 생산 능력을 끌어올릴 계획이다. 이에 따라 2300명 규모의 일자리 창출, 2조1500억원 규모의 생산 유발 효과가 기대된다고 총리실은 전했다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr