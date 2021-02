YG PLUS, 지난해 영업익 61억원… 전년比 35.6%↑

[아시아경제 조성필 기자] YG엔터테인먼트의 자회사 YG PLUS YG PLUS 037270 | 코스피 증권정보 현재가 5,730 전일대비 280 등락률 -4.66% 거래량 1,111,048 전일가 6,010 2021.02.24 15:30 장마감 관련기사 [특징주]YG PLUS, 네이버-빅히트-유니버셜뮤직과 손잡는다…글로벌 음원유통 탄력[특징주]YG플러스, BTS 소속사 빅히트 투자받고 강세YG PLUS, 中 텐센트 뮤직과 음원 유통계약…"산하 모든 플랫폼에 공급" close 는 지난해 연결기준 영업이익이 61억원으로 전년 대비 35.6% 증가했다고 24일 공시했다.

매출액은 1071억원으로 5.7% 감소했다. 당기순손실은 746만원으로 적자 폭이 늘었다.

회사 측은 "음악 사업 등 주력사업 성장 및 투자 이익 증대에 따른 영업이익이 증가했다"며 "중단영업손실(화장품) 등 반영에 따른 당기순손실은 증가했다"고 했다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr