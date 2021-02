이한상 교수 "한국타이어 경영권 분쟁서 조현식 돕는 것 아니다"(종합)

[아시아경제 이기민 기자] 조현식 한국앤컴퍼니 한국앤컴퍼니 000240 | 코스피 증권정보 현재가 18,100 전일대비 4,300 등락률 -19.20% 거래량 2,853,861 전일가 22,400 2021.02.24 15:30 장마감 관련기사 한국앤컴퍼니, 커뮤니티 활발... 주가 -5.41%.한국앤컴퍼니, 주가 2만 1800원 (7.65%)… 게시판 '북적'임기 제한에…올 대기업 사외이사 84명 물갈이 close 대표이사가 사외이사 겸 감사위원회 위원으로 추천한 이한상 고려대 교수가 경영권 분쟁 상황에서 조 대표를 돕겠다는 것이 아니다"는 24일 입장을 냈다.

이 교수는 이날 페이스북에 "조 대표님이 그런 의미로 제안하지 않았고, 그런 제안이었다면 고려하지도 않았을 것"이라며 "조 대표님과는 친분 관계가 없고 이번 제안과 관련해 두 차례 만난 것이 (인연의) 전부"라며 선을 그었다.

이어 "조 대표께서는 기업이 사회적 역할과 책임을 다하고 주주가치를 높이는 것을 중요한 과제로 이해하고 있고, 이러한 점에서 최근 문제가 된 경영권 분쟁 상황에 사회적으로 곱지 않은 시선을 부담스러워하는 분이었다"고 언급했다.

그러면서 "본인 혹은 특정 주주를 위해 일하는 대리인이 아니라 회사 전체의 주주를 위해 최고·최선의 결정을 통해 회사가 지속가능한 성장을 도모하는 데 이사회가 중심이 돼야 한다고 생각하고 저의 독립성을 평가해주신 것 같다"고 덧붙였다.

또 "모든 이사진을 현 경영진과 관련 사외이사로 구성된 사외이사후보추천위원회를 통해 구성하는 것보다 상법 개정을 통해 감사위원 분리선임 제도가 생겼으니 이를 활용해 이사회에 모든 비지배 주주의 이익도 공평무사하게 독립적으로 처리할 사람을 찾은 것 같고 이러한 취지에 동의한 것"이라고 설명했다.

아울러 "주총에서 지지를 받아 감사위원 겸 사외이사로 선임된다면 제가 가진 독립성과 회계·세무·감사 분야의 전문성에 더해 해당 산업을 면밀히 학습하고 배워 회사의 지속가능한 성장을 통해 주주·이해관계자·사회와 가치를 나눌 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

조 대표는 이날 법률대리인을 통해 이 교수를 한국앤컴퍼니 사외이사 겸 감사위원회 위원으로 제안하는 주주서한을 공개했다. 이 교수의 선임 절차가 마무리되면 대표이사직을 사임하겠다고 밝혔다.

조 대표는 주주서한에서 "이 교수님을 모시는 것으로 대표이사로서 마지막 소임을 다하고 사임하고자 한다"며 "회사의 지속가능한 성장을 위한 토대를 마련하는 것이야말로 주주 여러분의 기대에 조금이나마 부응하는 길이고, 회사의 명성에 누가 될 수 있는 경영권 분쟁 논란의 고리도 근본적으로 끊어내고자 한다"고 밝혔다.

이 교수는 기업 거버넌스 전문성과 독립성 분야의 전문가로 꼽힌다. 이 교수는 국내 외계투명성과 기업가치 전문가로 꼽힌다. 국내 유수의 회사에서 일하며 기업 지배구조 평가를 C등급에서 A등급으로 끌어올리는 역할을 한 것으로 평가받는다.

이 교수의 사외이사 겸 감사위원회 위원 선임 건을 포함한 한국앤컴퍼니의 주주총회 최종 안건은 오는 25일 결정된다. 주주총회는 오는 3월 말 열릴 예정이다.

