우즈, 과속운전으로 두 다리 중상…선수생활 위기

[아시아경제 조현의 기자] '골프 황제' 타이거 우즈가 운전 중 차량 전복사고로 두 다리를 다쳤다. 최근 허리 수술을 받은 데 이어 다리 부상까지 이어지면서 선수 생활 최대 위기를 맞았다는 전망도 나온다.

AP통신 등 현지 언론에 따르면 우즈는 23일(현지시간) 오전 7시 12분께 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 카운티에서 현대자동차의 제네시스 GV80을 몰고 가다 사고를 당해 병원으로 실려 갔다.

사고는 LA 시내에서 남쪽으로 32㎞ 떨어진 롤링힐스 에스테이트와 랜초 팔로스버디스 경계 도로에서 발생했다. 이 도로는 왕복 4차선의 가파른 내리막길 곡선 구간으로, 평소 사고가 자주 발생하며 제한 속도는 시속 45마일(72㎞)이다.

경찰은 "우즈가 몰던 차가 중앙분리대를 넘어 여러 차례 구르며 반대편 차선의 연석과 나무 등을 들이받았고 도로에서 9m 떨어진 비탈에서 멈췄다"고 말했다. 사고 원인과 관련해선 "우즈가 운전 장애 상태에서 차를 몬 증거는 없다"고 밝혔다.

우즈는 이 사고로 다리를 다쳤지만 생명엔 지장이 없는 것으로 전해졌다. LA 카운티의 알렉스 비야누에바 보안관은 이날 기자회견에서 "발목이 산산조각이 났고 두 다리는 복합 골절됐다"고 했다고 AP통신이 전했다.

차량 앞부분과 범퍼는 충격으로 크게 파손됐지만 다른 차량과 직접 충돌한 것은 아닌 것으로 확인됐다. 동승 탑승자는 없었다. 현장에 출동한 경찰과 소방당국은 도끼와 끌 등의 도구를 동원해 차량 앞 유리를 통해 우즈를 구조했다.

비야누에바 보안관은 "우즈가 약물의 영향을 받았거나 술 냄새가 난다는 징후를 발견하지 못했다"면서 "다만 정상 속도보다 비교적 더 빠르게 달린 것 같다"고 말했다. 실제로 사고 현장에서 급제동할 때 생기는 타어어 자국인 '스키드 마크'가 발견되지 않았다고 현지 언론들은 보도했다.

우즈는 최근 5번째 허리 수술을 받고 재활 중인 상황에서 이번 사고를 당했다. 최근 제네시스 인비테이셔널 대회 주최자 자격으로 LA를 방문한 그는 이 대회 시상식에 참석했고 골프TV 프로그램을 촬영했다.

CNN 방송은 "우즈가 잦은 부상과 수술로 어려움을 겪어왔다면서 최악의 경우 우즈의 골프 경력이 끝날 수 있다"고 내다봤다. AFP통신도 "우즈의 놀라운 골프 선수 생활이 심각한 자동차 사고로 위기에 처했다"고 전했다.

우즈의 차 사고는 이번이 처음이 아니다. 2009년 11월 그는 플로리다주에서 차를 몰다가 자택 근처 소화전과 나무를 들이받고 병원에 실려 갔다. 당시 입술이 찢어지는 상처를 입은 우즈는 병원에서 치료를 받고 퇴원했으나 약물을 복용한 상태에서 운전한 사실이 알려졌다.

이 사고로 우즈 부부의 불화설이 불거졌고 우즈가 여러 여성과 바람을 피웠다는 스캔들도 본격적으로 터졌다. 이후 우즈는 주요 기업 후원을 상실했고 5개월 동안 골프 경기에 출전하지 못했다.

2017년 5월에는 플로리다주 자택 인근 도로에서 자동차를 세운 채 잠을 자고 있다가 경찰에 적발돼 음주 운전 혐의로 체포된 적도 있다. 당시 경찰 조사 결과 우즈에게서 알코올 성분은 검출되지 않았고, 우즈는 차에서 잠을 잔 것은 진통제 등 처방약에 따른 반응이었다고 해명했다.

한편 우즈는 현대차 후원으로 지난 주말 열린 미국프로골프(PGA) 제네시스 인비테이셔널 대회 주최자로 최근 LA에 머무는 동안 현대차로부터 GV80을 빌려 이용해왔다. 경찰은 전복 사고에도 SUV 차량 내부가 거의 파손되지 않았다면서 "우즈가 살아남은 것은 행운"이라고 말했다.

비야누에바 보안관은 "차량 앞부분과 범퍼가 완전히 파괴됐지만 내부는 거의 온전한 상태여서 우즈가 살아남을 수 있는 쿠션 역할을 했다"며 "그렇지 않았다면 치명적인 사고가 됐을 것"이라고 했다.

