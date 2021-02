정부, 러시아 진출하는 '물 기업' 상담회 개최

[아시아경제 이지은 기자] 외교부와 환경부는 24일부터 이틀간 서울 중구 엘더블유컨벤션센터에서 한국물산업협의회, 코트라 모스크바 무역관과 공동으로 우리나라와 러시아의 물 기업 및 물산업 관계기관이 참여하는 '물산업 러시아 진출 화상 사업 상담회'를 개최한다.

이번 상담회에서는 ▲한-러 물기업 사업 상담회 ▲한-러 물산업 관계기관 화상회의 ▲모스크바 상하수도공사(Mosvodokanal) 특별 간담회 등이 진행된다.

사업 상담회에는 코트라 모스크바 무역관을 통해 실시한 사전 시장성 평가 및 수요조사 결과를 바탕으로 선정한 한국 5개 기업, 러시아 9개 기업이 참여한다.

화상회의에는 한국물산업협의회(KWP), 한국수자원공사, 한국환경공단, 러시아 상하수도 협회(RAWW), 러시아 물 기업협회(AWC)가 참여해 협력 방안을 논의한다.

외교부와 환경부는 앞으로도 관계부처·유관기관·민간기업과 협업해 우리 물 산업 해외진출 확대를 위해 노력해 나갈 예정이다.

