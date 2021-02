작년 4Q 퇴직연금 DC형 수익률 1위는 '한화투자증권'

원리금보장형과 비보장형 1년 수익률 모두 1위

'최고금리 매칭 서비스', '연금상품 전문가의 상품 선정' 등 주효

저렴한 수수료·가입자 맞춤형 시스템으로 만족도↑

[아시아경제 이민우 기자] 한화투자증권이 지난해 4분기 퇴직연금 확정기여(DC)형 수익률 1위를 차지했다.

24일 금융감독원 통합연금포털에 따르면 한화투자증권은 지난해 4분기 DC(확정기여)형 퇴직연금 원금보장형과 비보장형의 수익률이 각각 2.36%, 34.58%로 1위를 차지했다.

또한 원리금보장형에서는 1~4분기 내내 전체 사업자 중 1위를 차지했다. 원리금비보장형은 1,2,4 분기에서는 전체 1위, 3분기에는 전체 2위를 기록했다.

한화투자증권은 '최고금리 매칭 서비스'와 '연금 전문가의 상품 선정'이 주효했다고 설명했다.

'최고금리 매칭 서비스'는 가입자가 직접 운용지시를 해야 하는 DC형의 특성을 감안해 자동화된 수익률 관리 시스템이다. 서비스 신청 후 한 번의 운용지시 만으로도 원리금 보장형 상품의 만기 시 자동으로 한화투자증권이 보유한 최고 금리 상품으로 재매수한다.

또한 한화투자증권은 ‘연금 전문가의 상품 선정’을 통해 매월 연금 투자에 적합한 상품을 선정한다. 450여개 이상의 펀드와 상장지수펀드(ETF)까지 포함됐다.

이 밖에도 가입자가 모바일 상담 예약 시 DC형 뿐만 아니라 국민연금, 연금저축, 개인형퇴직연금(IRP) 등 모든 연금을 아우르는 종합 상담 서비스를 제공한다.

김선철 한화투자증권 상품전략실 상무는 "한화투자증권은 가입자 입장에서 유리한 고금리 원리금 보장 상품과 투자상품을 다양하게 보유하고 있다"며 "사용자 입장에서 비용 절감을, 업무 담당자에게는 업무 부담 감소 효과를 누릴 수 있다"고 설명했다.

한편 한화투자증권은 이번 수익률 1위 달성을 기념하는 행사도 진행 중이다. DC형 퇴직연금 가입 고객 전원에게 2만원 상당의 모바일 상품권을 제공하며 한화투자증권으로 연금을 이전하는 고객과 연금 계좌 내에서 펀드를 매수하는 고객을 대상으로 금액 규모별 상품권 최대 5만원을 증정한다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr