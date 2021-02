[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 24일 오전 아스트라제네카(AZ) 백신을 경기도 이천으로 옮길 대형 트럭들이 경북 안동시 SK바이오사이언스 공장으로 속속 도착하고 있다.

AZ 백신은 이날 오전 10시30분께 공장에서 출하된 뒤 경찰 안내를 받아 경기도 이천에 있는 물류센터로 옮겨진다. 이송에는 특공대와 기동대 등 100여명이 투입돼 백신 수송 작전을 지원하게 된다.

이날 출하되는 물량은 15만명이 접종할 수 있는 규모, 30만 도즈(1도즈는 1회 접종량)다. 안동 SK바이오사이언스에서 위탁 생산되고 있는 아스트라제네카 백신 약 75만명분(150만회분)의 5분의 1분량이다.

한편, 아스트라제네카 백신 접종은 26일 오전 9시부터 본격적으로 시작된다.

