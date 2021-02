럭키슈에뜨, 새로운 모델에 배우 한소희 발탁

[아시아경제 이승진 기자] 코오롱인더스트리FnC부문의 여성 캐주얼 브랜드 '럭키슈에뜨'가 배우 한소희를 새로운 모델로 발탁했다고 24일 밝혔다.

럭키슈에뜨는 한소희가 가진 고급스러운 이미지와 다채로운 매력이 럭키슈에뜨가 나아가고자 하는 방향과 부합하여 모델로 선정하게 됐다고 설명했다.

럭키슈에뜨는 이번 2021 봄·여름 시즌 한소희와 함께 '럭키한.소희'를 메인 테마로 컬렉션을 전개한다. 또 ‘디지털 VR 런웨이’를 브랜드 론칭 이후 최초로 선보인다. 이를 통해 고객은 언제 어디서나 모바일 환경에서 럭키슈에뜨의 제품을 다양한 각도로 보고 즐기며 편리한 쇼핑을 할 수 있다.

한편 럭키슈에뜨는 이번 시즌 새로운 한소희와 봄·여름 시즌 캠페인을 공개하며 다양한 프로모션을 진행한다. 럭키슈에뜨 공식 인스타그램 내 리그램 이벤트와 베스트 착장 투표 등에 참여하면 한소희 착장 아이템(세일러 더블 자켓, 벨트백 등)을 증정하는 이벤트를 만날 수 있다.

