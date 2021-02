[아시아경제 최대열 기자] 삼호개발 삼호개발 010960 | 코스피 증권정보 현재가 4,665 전일대비 75 등락률 -1.58% 거래량 128,614 전일가 4,740 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 삼호개발, 363억 규모 서부내륙고속도로 공사 수주삼호개발, 보통주 1주당 190원 현금배당 결정삼호개발, 지난해 영업이익 142억원…전년比 40%↓ close 은 세종~천안 일대 토목공사를 263억원에 수주했다고 22일 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr