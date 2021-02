[아시아경제 이민우 기자] 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 24,200 전일대비 50 등락률 -0.21% 거래량 2,130,335 전일가 24,250 2021.02.22 14:59 장중(20분지연) 관련기사 "한미반도체, 올해 실적 전망도 '맑음'"강한 반등 나왔죠? 삼성전자, SK하이닉스에 대량납품!! 주가 훨훨한미반도체, NXP와 14억 규모 반도체 장비 공급 계약 close 는 보통주 1주당 400원의 현금배당을 결정했다고 22일 공시했다. 시가배당율은 2.4%, 배당금총액은 약 197억원이다. 배당기준일은 지난해 12월31일이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr