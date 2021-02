사상 첫 산재 청문회, 바짝 긴장한 건설 CEO들

현대건설 등 환노위 회의 참석

작년 산안법 위반, 건설이 절반

외주화·안전관리 지적 예상

[아시아경제 최대열 기자, 김혜민 기자] 22일 열린 국회 환경노동위원회 청문회에서 기업인들은 산업재해 대책 마련을 강조했다. 노동현장의 산업재해 현황과 대책을 살펴보기 위한 ‘사상 첫 산재 청문회’라는 의미는 일부 국회의원들의 고압적 태도에 퇴색됐다.

이날 청문회에는 최정우 포스코 회장을 비롯해 한영석 현대중공업 대표, 정호영 LG디스플레이 대표, 신영수 CJ대한통운 택배부문 대표, 박찬복 롯데글로벌로지스 대표, 노트먼 조셉 네이든 쿠팡풀필먼트 대표, 한성희 포스코건설 대표, 우무현 GS건설 대표, 이원우 현대건설 대표가 참석했다. 송옥주 환노위원장은 "내년 중대재해처벌법 시행에 발맞춰 산업현장의 주요 기업과 함께 산업재해가 발생하는 핵심 원인을 짚어보고 획기적으로 줄일 방안을 마련하기 위한 자리"라고 말했다.

기업인들은 안전 분야 투자를 늘려왔다고 강조했다. 최정우 회장은 "50년 넘은 노후시설이 많은 데다 관리감독자의 감독 노력이 부족했다"고 머리를 숙이면서 관련 투자를 지속적으로 늘리고 있음을 강조했다.

포스코는 지난해와 2019년 5000억원 가까이를 쓰는 등 최근 5년간 1조6817억원을 썼다. 소방·방폭설비 등 안전 관련 시설·설비를 새로 짓거나 유지·보수하는 것을 비롯해 협력업체의 안전인력 인건비나 보호·안전장비를 지원했다. 현대중공업도 올해와 내년 안전 관련 예산을 당초 계획했던 3233억원보다 40% 이상 늘어난 4569억원을 투자하기로 했다. 포스코건설은 3년 평균 914억원의 법정 안전관리비 외에 매년 150억원 이상을 추가 안전시설물, 안전관리자 확보 그리고 CCTV 설치에 투자하기로 했다.

현대건설은 올해 정규직 안전관리자를 전년 대비 55명 늘려 역량을 강화하고, 20억원 규모의 소규모 공사현장에도 안전관리자를 둔다. 노동자 과로사가 빈번했던 쿠팡에선 상시직(정규직·계약직)이나 일용직 노동자를 대상으로 연속 근로인수를 제한하는 기준을 마련하는 방안을 논의하는 한편 야간 일용노동자 특수건강진단을 현행 법정기준보다 늘리겠다고 밝혔다.

