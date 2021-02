이재용, 삼성생명공익재단 이사장직 물러날 듯

[아시아경제 김흥순 기자] 이재용 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,600 전일대비 500 등락률 +0.61% 거래량 25,880,879 전일가 82,100 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 강한 반등! 반도체 품귀현상! 삼성전자, SK하이닉스에 납품 ‘이 기업’에 주목!삼성전자 "D램 작년 점유율 43.1% 추정…TV는 전년比 확대"지난해 개미들 삼성전자 배당금 1兆 돌파…전년比 3배 UP close 부회장이 '국정농단 사건'으로 2년 6개월의 징역형이 확정되면서 삼성이 운영하는 복지재단인 삼성생명공익재단 이사장직을 내려놓을 예정이다.

21일 삼성생명공익재단과 이를 관할하는 서울시와 용산구청 등에 따르면 재단은 이 부회장이 이사장직에서 물러나는 것과 관련해 새 이사장 선임 등 후속 절차를 추진하고 있다.

'사회복지사업법'에 따르면 '금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 날부터 3년이 지나지 아니한 사람'은 사회복지법인의 이사 등 임원이 될 수 없다. 삼성생명공익재단도 이 규정을 인지하고 있다. 아직 이사회 개최 등 구체적인 일정은 확정하지 않았으나 조만간 관련 절차를 밟을 것으로 보인다.

삼성생명공익재단은 삼성의 대표적인 복지재단으로 1982년 설립돼 삼성서울병원과 삼성노블카운티 등을 운영하며 의료·노인복지 사업을 진행하고 있다.

이 부회장은 2015년 5월 전임 이사장이었던 이건희 회장으로부터 이사장직을 넘겨받았다. 이후 첫 임기 3년을 채우고 2018년 5월 이사장직을 연임했다. 사회복지사업법상 이사 임기는 3년으로 정해져 있지만 연임에는 횟수 제한이 없다.

